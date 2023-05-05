Понаехали: по этим 3 знакам Зодиака всегда видно, что они из провинции

Внешний вид и поведение этих знаков с головой выдают их провинциальность.

Благодаря кинематографу в массовом сознании сформировался портрет типичного провинциала, приехавшего покорять большой город. Открытый и наивный взгляд, приветливая улыбка на губах, простодушное выражение лица - именно таким представляют себе “понаехавшего”. По словам астрологов, в некоторых случаях это вовсе не плод фантазии сценаристов. Некоторые знаки зодиака, выросшие в провинции и переехавшие в мегаполис, не могут избавиться от старых привычек и с головой выдают свое “происхождение”.

Телец

Неторопливый и размеренный образ жизни, которого придерживаются жители небольших городов или деревень по душе Тельцам. Представители земного знака терпеть не могут суету, они с удовольствием проводят время за неспешной беседой с соседями, передвигаются медленно, смакуют каждую минуту жизни.

Даже если обстоятельства вынуждают уроженцев знака переехать в большой город, они сохраняют свои старые привычки.

Подстраиваться под ритм мегаполиса Телец уж точно не станет - он придерживается своего собственного, и своей медлительностью довольно часто раздражает окружающих.

Рак

Рак тоже относится к числу тех, кто, перебравшись в мегаполис, не торопится ассимилироваться в новой среде обитания. Вместо того чтобы обзавестись стильным гардеробом городского жителя, он будет носить свои привычные вещи - и неважно, что снобы в общественных местах при его виде красноречиво морщат носик.

Представители водного знака, переехавшие в большой город из провинции, с большой опаской относятся к модным веяниям.

Они постоянно опасаются, что их обманут, перестраховываются и смотрят с недоверием на незнакомых людей. Такое поведение с головой выдает в них “понаехавших”.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, верны себе. Они не станут подстраиваться под мнение окружающих, а просто будут следовать по своему пути. Козерог-провинциал привезет с собой в большой город все свои привычки, словечки, режущие слух городских снобов, манеру поведения.

Даже в огромной толпе людей представителей земного знака, рожденных в провинции, можно легко вычислить по походке, жестам, выражению лица.

Козерог не заморачивается над своим внешним видом и не строит из себя коренного жителя мегаполиса, что в определенной степени даже подкупает и вызывает к нему невольную симпатию.