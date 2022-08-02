«Помпезная бездарность»: Милохину и Бузовой снова досталось

Сергей Соседов раскритиковал Даню Милохина и Ольгу Бузову. Критик поддержал режиссера Никиту Михалкова.

Несколько дней назад прославленный постановщик выпустил очередной выпуск своего авторского шоу. В рамках программы Михалков раскритиковал современных звезд шоу-бизнеса, в число которых вошли Милохин, Бузова, Моргенштерн и другие кумиры молодежи. Как оказалось, Соседов полностью разделяет убеждения режиссера. По его словам, то, что эти артисты смогли добиться популярности, точно характеризует современную эпоху.

«Пошлость, помпезная бездарность и непрофессионализм», — рассказывает критик в беседе с «Экспресс газетой ».

Также собеседник издания подчеркнул, что с большим уважением относится к Никите Михалкову. Он доверяет мнению режиссера и старается при возможности смотреть каждый выпуск его знаменитого шоу.