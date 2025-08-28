Меню
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог

28 августа 2025
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог

Первые недели после каникул многим даются непросто. Но есть способ облегчить ситуацию.

Скоро сентябрь, и День знаний уже не за горами, а значит — вновь уроки, домашние задания и ранние подъемы. После летних каникул и так сложно вернуться к строгому режиму, а добавьте к этому порцию осенней хандры из-за уходящего солнца — и вот уже кажется, что учебный год начался как-то совсем не так.

Но не стоит отчаиваться! Один из лучших способов мягко переключиться с отдыха на рабочий лад и найти вдохновение для новых свершений — это правильное кино.

Хорошие фильмы могут не просто поднять настроение, но и зарядить мотивацией, напомнить о радости открытий и показать, что учеба — это не рутина, а увлекательное путешествие.

А чтобы подборка была не только интересной, но и по-настоящему полезной, мы обратились к эксперту в области образования — Татьяне Иванцовой, основателю школы «ОГО-ЕГЭ», репетитору по информатике и математике.

Она знает всё о том, как помочь ученикам настроиться на продуктивный год, и рекомендует 4 топовые картины, которые точно подарят правильный настрой и зарядят уверенностью в своих силах.

1. «Общество мёртвых поэтов» (1989)

«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог

«Классика, которая не теряет актуальности. История о мужской академии со строгой дисциплиной и давлением со стороны родителей и учителей.

Всё меняется с приходом нового преподавателя по английскому языку, который учит студентов мыслить свободно, ценить поэзию и жить в настоящем», — рассказывает эксперт о первом фильме.

Чему учит фильм:

  • Отстаивать свои интересы перед родителями.
  • Как найти себя и свой путь.
  • Учеба — это не только зубрежка, но и возможность раскрыть свой потенциал.

2. «Девочки Гилмор» (2000–2007)

«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог

«Это сериал, а не фильм. Он очень уютный и поможет справиться со стрессом, а заодно научит совмещать учебу с личной жизнью. Он о маме-одиночке Лорелай и её дочке Рори, которая благодаря усердной учёбе становится студенткой престижного ВУЗа», — делится педагог.

Чему учит сериал:

  • Не бояться информации в больших объемах и уметь дозировать ее.
  • Понимать всю важность целеустремленности.
  • Поддерживать баланс между школой и личной жизнью.

3. «Блондинка в законе» (2001)

«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог

«Яркая комедия о девушке по имени Эль Вудс, которая из "глупой блондинки" становится ученицей Гарвардской школы права. Она сделала это благодаря упорству и целеустремленности — полностью изменила свою жизнь, чтобы успеть подготовиться к вступительным», — отметила эксперт.

Чему учит фильм:

  • Не сдаваться.
  • Бороться с предвзятостью.
  • Помнить, что любые знания могут пригодиться.

4. «Умница Уилл Хантинг» (1997)

«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог

«Пронзительная драма о гении-самоучке Уилле Хантинге, который работает уборщиком в институте, но имеет математические способности. Его жизнь меняется после встречи с терпеливым профессором, который решил взять его под свою опеку», — описывает ленту Иванцова.

Чему учит фильм:

  • Эмоциональный интеллект очень важен.
  • Хороший наставник — залог успеха.
  • Образование — возможность изменить жизнь.

«Советую посмотреть эти фильмы и сериалы, чтобы начать год с готовностью к новым вызовам. Их все объединяет одна простая мысль: учёба — это не только про оценки и экзамены. Она про поиск себя и умение преодолевать трудности», — заключила Иванцова.

Ранее мы писали: Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий

Фото: Кадры из фильмов «Общество мёртвых поэтов» (1989), «Блондинка в законе» (2001), «Умница Уилл Хантинг» (1997), кадры из сериала «Девочки Гилмор»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
