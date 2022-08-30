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Помощи ждать неоткуда: правду о состоянии Бари Алибасова предали огласке

30 августа 2022 10:15
Помощи ждать неоткуда: правду о состоянии Бари Алибасова предали огласке

Телеведущая Дана Борисова раскритиковала близких людей продюсера.

На днях в Сети появилось видео, на котором пользователи едва узнали 75-летнего Бари Алибасова. Он то и дело запинался при разговоре, а передвигался неуверенной походкой. Тут же поползли слухи о заболевании, от которого якобы страдает возрастной Алибасов. Эти предположения поддержала и телеведущая Дана Борисова.

Она посчитала, что у Алибасова может быть болезнь Альцгеймера, влияющая на мозговую деятельность. По словам Даны, для пожилых данное заболевание особенно опасно, ведь они перестают узнавать близких, могут потеряться и попасть в неприятности. При этом Борисова осудила родственников Алибасова, которые не присматривают за ним.

Особенно сильно досталось от нее сыну продюсера, Бари Алибасову-младшему. Борисова подчеркнула, что мужчина использовал имя отца для собственного пиара, а теперь просто забыл о нем. Раскритиковала теледива и подопечных Бари из группы «На-На». По мнению Даны, певцы, которых продюсер сделал звездами, могли бы с большей благодарностью относиться к нему.

«Никто помощь оказывать не хочет», — заявила Борисова в беседе с «Экспресс газетой».

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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