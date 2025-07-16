Помолодели — поумнели: молодежь за рубежом в восторге от «Брата 2» — поняли, в чем сила, и хулят культовый боевик лишь за одно

Оценки у картины с каждым годом все лучше.

Забавно, но почти четверть века назад «Брата 2» за рубежом встречали куда прохладнее, чем сейчас. Тогда на IMDb фильм бодро обзывали «дешевым милитаризмом» и «пропагандой в кожаной куртке». А сегодня свежие отзывы иностранцев удивляют даже российских фанатов: оценки стабильно 7-8+ и целые абзацы восторгов. Что изменилось?

«Русские. Наслаждение. Криминал»

Так в одной фразе описал свои эмоции пользователь Polotovar в июле 2024-го:

«Для меня это просто праздник. Больше экшена, больше насилия — но в хорошем смысле».

Современные зрители видит не только боевик про Данилу с автоматом, но и чуть ли не документальный срез 90-х:

«Атмосфера, музыка и Сергей Бодров — все держится на какой-то русской нежности и дикости одновременно. Это точно одна из лучших ролей Сергея Бодрова — его мягкость и безумие в этом фильме просто космос».

Вторит ему и другой рецензент:

«Смешно, жестко, честно. Это не Голливуд. Это — русская улица».

Причем для многих западных зрителей «Брат 2» — неожиданное окно в российскую культуру: на контрасте с полированным глянцевым Голливудом это кино воспринимается как честная хроника загадочной для американцев страны, ведь «отлично показывает, как думают и живут русские».

«Брат 2» стареет, а выглядит все свежее

Что интересно — почти все подчеркивают: фильм нельзя переснять, осовременить.

«Это кино больше невозможно снять в наше время. До 11 сентября, до всех этих досмотров и тотальной подозрительности», — пишет один пользователь.

«Ты смотришь и скучаешь по временам, когда жизнь казалась проще, а люди добрее — даже если у тебя в руках ППШ», — иронизирует другой.

Почти каждый первый свежий обзор — это удивление, что у «такого простого» фильма получилось дотянуть до культового статуса. Музыка — еще одна мощная точка притяжения. Например, легендарный хит «Полковнику никто не пишет» от российских рокеров до сих пор упоминают чаще, чем имена большинства второстепенных героев.

Одна ложка дегтя — и она вечна

Но даже у нынешних фанатов есть претензия — все та же, что и 20 лет назад.

«Слишком уж прямолинейный патриотизм», — пишут осторожно.

Кто-то называет это «милой бравадой», кто-то просто морщится от местами грубого противопоставления «мы» и «они». Один из зрителей даже пишет, что все герои слишком уж восхищаются Родиной, но сразу уточняет — это вовсе не мешает смотреть.

Впрочем, даже скептики тут же оговариваются:

«Да ладно, разве Голливуд не делает то же самое — только наоборот?».

Итог: почти каждый готов простить Даниле эти «хулиганские лозунги» — ради той самой атмосферы, музыки и непередаваемого «русского вайба».

«В чем сила, брат?»

Забавно, что с годами главный вопрос Бодрова вдруг зазвучал за океаном громче, чем когда-либо прежде. Там этот простой уличный герой стал чем-то вроде символа «другого взгляда» на русских — без стереотипов про шапки-ушанки и медведей.

И да, иностранцы наконец-то поняли, что сила — не только в правде, но и в том, что можно снять боевик, который спустя 24 года все еще не устарел. А значит, пока жив «Брат 2», жив и этот вечный вопрос.

Ранее мы писали: «Понял, сопляк»: Балабанов жалел лишь об одной удаленной сцене из «Брат 2» — Мэрилин в нем душу наизнанку выворачивает