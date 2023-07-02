Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помолодела на 10 лет: Боня из «Дома-2» ошарашила народ кардинальным преображением

Помолодела на 10 лет: Боня из «Дома-2» ошарашила народ кардинальным преображением

2 июля 2023 14:30
Помолодела на 10 лет: Боня из «Дома-2» ошарашила народ кардинальным преображением

Знаменитость решилась на смелый шаг.

Виктория Боня не стесняется рассказывать о своей жизни в социальных сетях. В блогах звезда «Дома-2» делится и проблемами, и успехами, стараясь всегда быть откровенной. А недавно она взбудоражила подписчиков, показав свое новое преображение.

Так, Боня решилась на кардинальные перемены. Она значительно укоротила волосы, которые теперь едва доходят ей до плеч. Изменила знаменитость и оттенок прически, остановившись на более темном.

Обсуждая видео, подписчики осыпали Боню комплиментами. По их мнению, новый образ больше подходит знаменитости и делает ее сразу на 10 лет моложе. Также многие признались, что с новой прической звезда «Дома-2» стала похожа на Анджелину Джоли.

«Копия Анжелины Джоли», «Сразу лет 20 на вид, очень классно!», «Помолодела», «10 лет сразу скинула», — уверены подписчики.

Помолодела на 10 лет: Боня из «Дома-2» ошарашила народ кардинальным преображением
Фото: Globallookpress.com, соцсети, кадр из шоу "Дом 2" (2004-2021)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше