Помолодела на 10 лет: Боня из «Дома-2» ошарашила народ кардинальным преображением

Виктория Боня не стесняется рассказывать о своей жизни в социальных сетях. В блогах звезда «Дома-2» делится и проблемами, и успехами, стараясь всегда быть откровенной. А недавно она взбудоражила подписчиков, показав свое новое преображение.

Так, Боня решилась на кардинальные перемены. Она значительно укоротила волосы, которые теперь едва доходят ей до плеч. Изменила знаменитость и оттенок прически, остановившись на более темном.

Обсуждая видео, подписчики осыпали Боню комплиментами. По их мнению, новый образ больше подходит знаменитости и делает ее сразу на 10 лет моложе. Также многие признались, что с новой прической звезда «Дома-2» стала похожа на Анджелину Джоли.