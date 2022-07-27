Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали

Весной Лариса Гузеева ушла в длительный отпуск. Фанаты заметили ее в магазине на одном из болгарских курортов и предположили, что артистка уехала из России. Гузеевой пришлось объясняться в соцсетях. Оказалось, что в другую страну она улетела, чтобы восстановиться после перенесенного коронавируса. По словам актрисы, болезнь протекала очень тяжело, поэтому ей требуется время, чтобы привести себя в порядок.

Отпуск затянулся на несколько месяцев, и только недавно Гузеева вернулась в столицу. Для проекта Модный Lab она приняла участие в беседе, посвященной современным трендам. В самом начале разговора артистка удивилась, что ее пригласили в студию, ведь в соцсетях ее то и дело критикуют за стиль и внешний вид.

Но зрители программы с этим мнением не согласились. Они подчеркнули, что засветившуюся на публике Гузееву едва можно узнать. 63-летняя актриса выглядит лет на 20 моложе своего возраста. Пользователи Сети даже предположили, что поездка в Европу не прошла даром для артистки — она могла прибегнуть там к услугам пластических хирургов или косметологов.