Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали

Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали

27 июля 2022 12:25
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали

После отдыха в Европе актриса сильно изменилась.

Весной Лариса Гузеева ушла в длительный отпуск. Фанаты заметили ее в магазине на одном из болгарских курортов и предположили, что артистка уехала из России. Гузеевой пришлось объясняться в соцсетях. Оказалось, что в другую страну она улетела, чтобы восстановиться после перенесенного коронавируса. По словам актрисы, болезнь протекала очень тяжело, поэтому ей требуется время, чтобы привести себя в порядок.

Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали

Отпуск затянулся на несколько месяцев, и только недавно Гузеева вернулась в столицу. Для проекта Модный Lab она приняла участие в беседе, посвященной современным трендам. В самом начале разговора артистка удивилась, что ее пригласили в студию, ведь в соцсетях ее то и дело критикуют за стиль и внешний вид.

Но зрители программы с этим мнением не согласились. Они подчеркнули, что засветившуюся на публике Гузееву едва можно узнать. 63-летняя актриса выглядит лет на 20 моложе своего возраста. Пользователи Сети даже предположили, что поездка в Европу не прошла даром для артистки — она могла прибегнуть там к услугам пластических хирургов или косметологов.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст Читать далее 28 июля 2022
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы» Читать далее 28 июля 2022
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать» Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать» Читать далее 28 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова Читать далее 28 июля 2022
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит» Читать далее 28 июля 2022
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову «Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову Читать далее 28 июля 2022
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина «Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина Читать далее 28 июля 2022
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии Читать далее 28 июля 2022
Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Неболезненная история: Нинидзе разоткровенничалась о связи с Виторганом Читать далее 28 июля 2022
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов Читать далее 27 июля 2022
Related video