Помолодел лет на 20: Басков так преобразился, словно уже побывал у пластического хирурга

Николай Басков никогда не скрывал: пандемия коронавируса отрицательно сказалась на его фигуре. Музыкант вел малоподвижный образ жизни, из-за чего набрал лишние килограммы, а потом решил привести свое тело в спортивную форму. Артист остановил свой выбор на домашних тренировках и интервальном голодании, результатами же он поделился в социальных сетях.

На черно-белом кадре Басков позирует в коротких шортах и футболке. Артист красуется стройной фигурой, что не могли оставить без внимания фанаты. Как отметили поклонники, музыкант стал выглядеть намного лучше и помолодел как минимум на 20 лет.

«Ну мальчик, похудевший, похорошевший», «Ну просто шикарный», «Неотразимый красавец!» — удивляются подписчики.

Некоторые же оказались так впечатлены преображением Баскова, что попытались учились его в пластике. По их мнению, артист последовал примеру Филиппа Киркорова и изменил свою внешность на хирургическом столе. Но сам музыкант предпочел никак не комментировать эти домыслы.