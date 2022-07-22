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Киноафиша Статьи «Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»

«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»

22 июля 2022 10:35
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»

Наследник телеведущего тоже намерен стать звездой.

Дмитрий Губерниев признался, что не собирается помогать своему сыну Михаилу с участием в проекте «Голос». Ранее наследник знаменитости прошел кастинг в проект.

Как оказалось, 19-летний Михаил обладает музыкальным талантом и мечтает развивать свою карьеру певца. Именно поэтому он отправился на кастинг и смог удивить продюсеров 11-го сезона «Голоса». Теперь парень появится уже на слепых прослушиваниях. По словам Губерниева-старшего, его сын добился этих результатов самостоятельно, а сам комментатор не участвовал в его продвижении, несмотря на многочисленные связи.

«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»

«Я в любом случае не помогал ему и не собираюсь помогать в будущем», — цитирует слова спортивного эксперта «Экспресс газета».

Также собеседник издания подчеркнул, что его ребенок вырос самостоятельным, поэтому предпочитает не рассказывать родителям о своих планах. Так что Губерниев даже не догадывался о его участии в проекте.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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