Помогали 3 хитрости: вот почему дамы в Союзе выглядели лучше современных красавиц

Многие женщины с ностальгией вспоминают советский период. Действительно, глядя на фото того времени, сложно догадаться о глобальном дефиците. Ведь красавицы прошлого ничем не уступают современным девушкам.

Чтобы выглядеть эффектно и стильно, женщины в СССР проявляли чудеса изобретательности. Например, роскошные локоны тогда делали вовсе не в парикмахерской. Справлялись дома: выручали бигуди и сироп или пенный напиток, которым смачивали волосы.

Чтобы выкрасить ногти в броский синий или дерзкий зеленый, в лак добавляли чернила. Получалось не очень полезно, зато ярко. Краска держалась хорошо.

Дефицит колготок тоже «восполняли» своими руками. Порванную пару не выбрасывали, а штопали, используя весьма оригинальные материалы — часто это были не нитки, а собственные волосы. Именно они позволяли зашить дыру незаметно.