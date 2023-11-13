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Помогали 3 хитрости: вот почему дамы в Союзе выглядели лучше современных красавиц

13 ноября 2023 20:15
Помогали 3 хитрости: вот почему дамы в Союзе выглядели лучше современных красавиц

Даже дефицит не мешал.

Многие женщины с ностальгией вспоминают советский период. Действительно, глядя на фото того времени, сложно догадаться о глобальном дефиците. Ведь красавицы прошлого ничем не уступают современным девушкам.

Чтобы выглядеть эффектно и стильно, женщины в СССР проявляли чудеса изобретательности. Например, роскошные локоны тогда делали вовсе не в парикмахерской. Справлялись дома: выручали бигуди и сироп или пенный напиток, которым смачивали волосы.

Чтобы выкрасить ногти в броский синий или дерзкий зеленый, в лак добавляли чернила. Получалось не очень полезно, зато ярко. Краска держалась хорошо.

Дефицит колготок тоже «восполняли» своими руками. Порванную пару не выбрасывали, а штопали, используя весьма оригинальные материалы — часто это были не нитки, а собственные волосы. Именно они позволяли зашить дыру незаметно.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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