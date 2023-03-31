Помог пробиться на экраны: вот кому обязан успехом Леонид Куравлев (фото)

Леонид Куравлев далеко не сразу стал актером. Звезде экрана доводилось трудиться и на заводе по изготовлению оптики, и на фабрике мягких игрушек. Однако он никогда не отказывался от своей главной мечты.

Близкие не одобряли намерение Куравлева «актерствовать», когда в трудные времена семье нечего было есть. Впрочем, это не помешало знаменитости поступить во ВГИК. Студентом он был «средненьким», но все же добрался и до театральной сцены, и до больших экранов.

Актер никогда не скрывал, что обязан своим успехом Василию Шукшину, который предложил ему главную роль в своей картине «Живет такой парень». В худсовете кандидатуру артиста утверждать не желали, посчитав его пробы неудачными. Однако режиссер отстоял Куравлева и не ошибся — тот блестяще воплотил балагура Пашку Колокольникова.

Впоследствии Куравлев отмечал, что именно благодаря Шукшину на него обратили внимание и другие талантливые режиссеры.