Помог несчастный случай: вы будете поражены, узнав, как придумали первую тушь для ресниц

В 2021 году компания Maybelline заработала более 2,5 млрд долларов. Всем известно, что главный и первый продукт компании — тушь для ресниц, но появилась она почти при трагических обстоятельствах.

Однажды сестра Томаса Вильямса Мейбел (Maybel) сожгла брови и часть ресниц, когда загорелась плита. Вильямс увидел, как девушка пытается «нарисовать» себе брови из смеси вазелина, углей и угольной пыли, которой на кухонном пепелище было полно.

Молодой человек, который до этого мечтал изобрести инновационный продукт, но идей не было, впечатлился эффектом. Брови и ресницы Мейбел выглядели словно бы лучше, чем до происшествия.

Он попросил фармацевтов из компании Parke-Davis изготовить смесь из этих ингредиентов и назвал новацию Lash-Brow-Ine, что можно перевести как «Ресницебровин». Странное название отпугивало покупателей, и тогда Вильямс сменил его на Maybelline (Maybel + vaseline), отдав таким образом должное своей сестре.