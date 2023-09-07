Помочь уже нельзя: проблемы со здоровьем у Пугачевой оказались серьезнее, чем предполагалось
Знаменитость не может справиться с возрастными изменениями.
Большую часть жизнь Алла Пугачева находится под пристальным вниманием публики. Фанаты обсуждают и ее карьеру, и здоровье. И последнее время внешний вид Примадонны вызывает у них серьезные опасения.
Дело в том, что Примадонна стремительно лысеет. В одном из интервью это подтвердил ее бывший стилист Джордж Ровалс, отметив, что артистка носит парики. И, как оказалось, певица уже не может исправить ситуацию.
По словам косметолога Татьяны Егоровой, которая обсудила проблему Пугачевой в беседе с PopCornNews, после определенного возраста женщины уже не могут спасти свои волосы. Все дело в необратимых гормональных изменениях.
«Гормональный спад у женщин, когда они становятся старше, конечно, мощный. Чем она старше, тем меньше у нее волос», — рассказала врач.
Не поможет певице и пересадка волос. Ведь результат точно не будет долговечным, а новые волосы вряд ли приживутся, как уверена специалист.