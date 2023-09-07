Помочь уже нельзя: проблемы со здоровьем у Пугачевой оказались серьезнее, чем предполагалось

Большую часть жизнь Алла Пугачева находится под пристальным вниманием публики. Фанаты обсуждают и ее карьеру, и здоровье. И последнее время внешний вид Примадонны вызывает у них серьезные опасения.

Дело в том, что Примадонна стремительно лысеет. В одном из интервью это подтвердил ее бывший стилист Джордж Ровалс, отметив, что артистка носит парики. И, как оказалось, певица уже не может исправить ситуацию.

По словам косметолога Татьяны Егоровой , которая обсудила проблему Пугачевой в беседе с PopCornNews , после определенного возраста женщины уже не могут спасти свои волосы. Все дело в необратимых гормональных изменениях.

«Гормональный спад у женщин, когда они становятся старше, конечно, мощный. Чем она старше, тем меньше у нее волос», — рассказала врач.

Не поможет певице и пересадка волос. Ведь результат точно не будет долговечным, а новые волосы вряд ли приживутся, как уверена специалист.