Помните звезду из клипа «Экспонат»? Как живет вмиг проснувшаяся знаменитой россиянка

Вирусный клип группы «Ленинград» на песню «Экспонат» набрал уже 194 миллиона просмотров. Главная героиня ролика внесла весомый вклад в достижение этой внушительной цифры.

Харизматичная Юлия Топольницкая смогла затмить на кастинге 200 претенденток и получить заветную роль. В видео она показала все эмоции девушки, которая собирается на долгожданное свидание. Интересно, что многое из показанного в клипе является импровизацией актрисы.

После выхода ролика девушка проснулась настоящей звездой.

Она смогла грамотно использовать свою популярность и поучаствовала в нескольких успешных проектах. Сегодня её можно увидеть в сериале «Катя на автомате», а также на шоу «Форт Боярд».

В личной жизни актрисы тоже все хорошо. Несколько лет назад она вышла замуж за юмориста и счастлива с ним в браке.