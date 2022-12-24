Помните звезду из клипа «Экспонат»? Как живет вмиг проснувшаяся знаменитой россиянка
Короткая роль принесла ей всеобщую популярность.
Вирусный клип группы «Ленинград» на песню «Экспонат» набрал уже 194 миллиона просмотров. Главная героиня ролика внесла весомый вклад в достижение этой внушительной цифры.
Харизматичная Юлия Топольницкая смогла затмить на кастинге 200 претенденток и получить заветную роль. В видео она показала все эмоции девушки, которая собирается на долгожданное свидание. Интересно, что многое из показанного в клипе является импровизацией актрисы.
После выхода ролика девушка проснулась настоящей звездой.
Она смогла грамотно использовать свою популярность и поучаствовала в нескольких успешных проектах. Сегодня её можно увидеть в сериале «Катя на автомате», а также на шоу «Форт Боярд».
В личной жизни актрисы тоже все хорошо. Несколько лет назад она вышла замуж за юмориста и счастлива с ним в браке.