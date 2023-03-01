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Помните звезду «Фабрики звезд» Николая Бурлака? Не поверите, как он выглядит сейчас

1 марта 2023 06:45
Помните звезду «Фабрики звезд» Николая Бурлака? Не поверите, как он выглядит сейчас

Фанаты не могут скрыть свое удивление при виде артиста.

 

Николай Бурлак прославился, когда принял участие в первом сезоне шоу «Фабрика звезд». Артист покорил публику своим талантом и эффектной внешностью, а после окончания проекта активно строил карьеру в шоу-бизнесе. Однако несколько лет назад неожиданно пропал с экранов.

Так, уйти в тень Бурлак решил после завершения проекта «Секс с Анфисой Чеховой», где он был одним из ведущих. При этом он не оставил шоу-бизнес, а концентрировался на работе за кадром. Музыкант выучился на режиссера и уже успел поставить сериалы «Патриот» и «Улица», которые были весьма высоко оценены критиками и зрителями.

Бурлак старается вести закрытый образ жизни, но не так давно сделал исключение и появился в шоу «Фабрика с Яной Чу», где рассказал о своей жизни. Артист поделился с фанатами последними новостями, а преданные поклонники осыпали его комплиментами. Как признаются зрители, за прошедшие годы Бурлак стал еще красивее и должен вернуться на телевидение, где тут же покорит всех зрителей.

Помните звезду «Фабрики звезд» Николая Бурлака? Не поверите, как он выглядит сейчас

«Ни капли не изменился», «Как всегда красавчик», «С годами только лучше становится», — уверены пользователи Сети.

Фото: Кадр из телшоу «Фабрика звезд», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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