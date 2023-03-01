Помните звезду «Фабрики звезд» Николая Бурлака? Не поверите, как он выглядит сейчас

Николай Бурлак прославился, когда принял участие в первом сезоне шоу «Фабрика звезд». Артист покорил публику своим талантом и эффектной внешностью, а после окончания проекта активно строил карьеру в шоу-бизнесе. Однако несколько лет назад неожиданно пропал с экранов.

Так, уйти в тень Бурлак решил после завершения проекта «Секс с Анфисой Чеховой», где он был одним из ведущих. При этом он не оставил шоу-бизнес, а концентрировался на работе за кадром. Музыкант выучился на режиссера и уже успел поставить сериалы «Патриот» и «Улица», которые были весьма высоко оценены критиками и зрителями.

Бурлак старается вести закрытый образ жизни, но не так давно сделал исключение и появился в шоу «Фабрика с Яной Чу», где рассказал о своей жизни. Артист поделился с фанатами последними новостями, а преданные поклонники осыпали его комплиментами. Как признаются зрители, за прошедшие годы Бурлак стал еще красивее и должен вернуться на телевидение, где тут же покорит всех зрителей.