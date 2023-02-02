Помните «Золотую лихорадку»? Победители не получили слитки золота и вот почему

При этом домой участники уходили не с пустыми руками.

Шоу «Золотая лихорадка» стало одним из главных открытий отечественного телевидения. Участники, отвечая на интеллектуальные вопросы, пытались заработать слитки золота, однако никто из победителей так и не получил драгоценный металл после выигрыша.

Как оказалось, дело не в жадности продюсеров, а в особенностях российского законодательства. В случае, когда участник захотел бы забрать выигрыш именно слитком, он должен был заплатить весьма высокий налог. А вместе с ним и сама программа.

И именно поэтому продюсеры приняли решение отдавать выигрыш лишь рублями. Каждый победитель получал наличные деньги, ведь таким образом создатели шоу заметно экономили его бюджет, так как им удавалось избежать двойного налогооблажения.

При этом шоу все равно закрылось именно из-за финансовых сложностей. Проект продержался всего год, а последний его выпуск вышел на экраны 21 ноября 1998 года.