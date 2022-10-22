Помните знойную мулатку из «Дома-2»: с годами Либерж стала только краше

Темнокожая танцовщица Либерж Кпадону попала на «Дом-2» в 2011 году и полюбилась миллионам телезрителей. В 2014 году красавица вышла замуж за другого участника проекта — Евгения Руднева, однако вскоре брак знаменитостей распался.

Либерж пробовала себя в бизнесе – развивала собственный ювелирный магазин, который ее подарили родители, но предприятие было убыточным.

В 2019 году девушка подалась в музыку – она записала свою песню, а сейчас владеет собственной записывающей студией: Либерж помогает начинающих звездам записывать треки и снимать клипы.

Пару лет назад участница телестройки подалась в блогеры – сейчас за ее страницей следит более 600 тысяч человек. В 2020 году девушка получила награду за свой блог– премия Woman Award отметила ее как «самого честного блогера».