Помните знатока «Что? Где? Когда?» с БДСМ-ошейником? Посмотрите, что с ней стало

В 2016 году член клуба «Что? Где? Когда?», уроженка Минска Алена Повышаева буквально в одночасье стала звездой телеэкрана и Интернета, появившись на одной из игр интеллектуального клуба с украшением на шее, в котором легко было узнать БДСМ-ошейник.

За репутацию коллеги по клубу тогда вступился знаменитый знаток Ровшан Аскеров, заявивший, что внешний вид Алены — это ее личное дело. «Это проблема социальных сетей, но никак не Алены», — отметил Аскеров.

Через год Повышаева снова произвела фурор на одной из игр клуба, появившись во время телепередачи в платье с большим декольте и тростью из дерева, которой она размахивала во время реплик ведущего.

Сейчас Алена продолжает участвовать в деятельности интеллектуального казино, поскольку этими играми она увлекается с детства, но основное ее занятие — это все-таки бизнес.

С 2020 года Повышаева является директором по маркетингу популярного бренда SELA. Кроме того, она профессионально занимается продюсированием и PR-менеджментом, а еще периодически участвует в качестве модели в фотосессиях своего мужа Юрия Филиппова.