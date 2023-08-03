Помните «Зигзаг удачи» Рязанова? Режиссер ахал до смерти, вспоминая выходки Евстигнеева

В своей трагикомедии «Зигзаг удачи» Эльдар Рязанов собрал блестящий актерский состав. В главных ролях снялись Евгений Леонов, Валентина Талызина и Евгений Евстигнеев. С последним у режиссера возникло немало проблем, из-за которых он едва не получил инфаркт.

Евгений Александрович уже в первый рабочий день по-дружески предложил Талызиной выпить. К этой компании присоединился Георгий Бурков, огромный любитель горячительных напитков. Так образовалась неразлучная тройка актеров, доводивших Рязанова до истерики своими выходками.

Однажды режиссер дошел до ручки. Он кричал, что из-за нетрезвого Евстигнеева ему не удалось сделать ни одного нормального дубля. Гневную отповедь от Рязанова пришлось выслушать и Талызиной. Эльдар Александрович грозил написать в театры, где служили актеры, об их вопиющем поведении. Однако своего «обещания» он так и не сдержал.

Вообще Рязанов очень уважал своих подопечных и всячески их опекал. И это даже несмотря на то, что некоторые из них нещадно изводили режиссера.