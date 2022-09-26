Помните жуткую септу из «Игры престолов»? В реальной жизни она горяча

Зрители «Игры престолов» помнят, что главной злодейкой сериала была далеко не Серсея. По-настоящему жуткий образ достался актрисе Ханне Уоддингем, которая изобразила на экране септу Юнеллу. Она была ближайшей подданной Его Воробейшества и издевалась над узницей Серсеей, выбивая из нее нужные показания. Именно Юнелла и другие септы организовали для представительницы семейства Ланнистеров унизительный проход по городу в обнаженном виде.

Позже Серсея сполна отплатила за мучения, привязав виновницу своих несчастий к столбу, облив вином и оставив ее наедине с Григором Клиганом. Хотя сцена была жестокой, жалости к септе зрители не испытали, слишком уж отталкивающее впечатление она производила. При этом в жизни Ханна Уоддингем оказалась ничуть не похожа на сурового персонажа.

Улыбчивая блондинка с пышными формами и тонкой талией не только снимется в популярных сериалах, но и блистает на театральной сцене. Ханна обладает прекрасным вокалом, поэтому особенно часто ей достаются роли в мюзиклах и музыкальных спектаклях.