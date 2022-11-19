Помните жуткую историю о детях-Маугли? Как сложилась жизнь героев шоу Малахова после эфира

В 2019 году в программе «Прямой эфир» показали, как живет многодетная семья Кузьменко: четверо детей росли дети среди разрухи и мусора. Малыши спали на грязных матрасах и ели собачий корм, всюду валялись мусор, коробки и тряпки, а по квартире бегали тараканы и крысы

Горе-мать Наталья признавалась, что ее муж умер, поэтому она опустила руки и перестала заботиться о детях.

После выхода передачи семьей занялось Управление МВД по Санкт-Петербургу.

Спустя два года дети все же живут с Натальей. Неравнодушные люди помогли ей провести дезинфекцию в квартире, поменять обои, вынести старую мебель. Теперь малыши растут в чистоте в обновленном жилье – за семьей тщательно следят органы опеки.