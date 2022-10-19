Помните жгучую красотку из «Спасателей Малибу»? Она обезображена до неузнаваемости

В девяностые актриса Ясмин Блит была ничуть не менее популярна, чем ее коллега по знаменитому сериалу «Спасатели Малибу» Памела Андерсон. Красавица-брюнетка с роскошными формами привлекала к себе внимание миллионов мужчин по всему миру.

Но, после того как в 1997 году Ясмин ушла из проекта, ее карьера резко пошла на спад. Она снялась еще в двух заметных сериалах — «Детектив Нэш Бриджес» и «Титаны», а затем вовсе исчезла с экранов и начала жить отшельницей.

Лишь несколько лет назад папарацци все-таки поймали «экс-спасательницу» в объективы камер и поразились тому, как сильно ухудшилась внешность бывшей секс-бомбы. Ясмин набрала лишний вес, почти перестала следить за собой и стала плохо одеваться.

Отметили это и поклонники 54-летней актрисы. «Какого черта? Покойся с миром, моя подростковая мечта», «Время не щадит никого», — писали они.

Защитники Блит в свою очередь указывали, что возрастные изменения не красят никого. Возможно, столь разительные перемены во внешности актрисы — это следствие ее былого увлечения запрещенными веществами, от тяги к которым она лечилась несколько лет в середине нулевых.