Помните жертву пластики Олесю Малибу? Девушка вовремя взялась за ум и преобразилась

Олеся Малибу знакома многим благодаря участию в телешоу «Дом-2», «Давай поженимся!», «Каникулы в Мексике». Девушка отличалась эпатажными выходками и необычной внешностью – Малибу явно перестаралась с филлерами, автозагаром и пластическими операциями. Зрители отмечали, что в погоне за внешностью Памелы Андерсон от природы симпатичная Малибу превратилась в силиконовую куклу.

Скандальная телезвезда продолжает привлекать к себе внимание громкими историями.

Так, недавно Олеся Малибу анонсировала бой с телеведущей Даной Борисовой. Но внешне Малибу сильно изменилась: скандалистка вернулась к естественному цвету волос, отказалась от агрессивного макияжа и все чаще предстает перед поклонниками в повседневном виде.