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Помните жертву пластики Олесю Малибу? Девушка вовремя взялась за ум и преобразилась

20 ноября 2022 14:10
Помните жертву пластики Олесю Малибу? Девушка вовремя взялась за ум и преобразилась

Возвращается к естественной красоте.

Олеся Малибу знакома многим благодаря участию в телешоу «Дом-2», «Давай поженимся!», «Каникулы в Мексике». Девушка отличалась эпатажными выходками и необычной внешностью – Малибу явно перестаралась с филлерами, автозагаром и пластическими операциями. Зрители отмечали, что в погоне за внешностью Памелы Андерсон от природы симпатичная Малибу превратилась в силиконовую куклу.

Скандальная телезвезда продолжает привлекать к себе внимание громкими историями.

Так, недавно Олеся Малибу анонсировала бой с телеведущей Даной Борисовой. Но внешне Малибу сильно изменилась: скандалистка вернулась к естественному цвету волос, отказалась от агрессивного макияжа и все чаще предстает перед поклонниками в повседневном виде.

Помните жертву пластики Олесю Малибу? Девушка вовремя взялась за ум и преобразилась
Фото: соцсети, кадр из телепередачи "Пусть говорят (2001), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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