Помните женщину, родившую восьмерняшек? Мать героиня показала свежее фото детей

Надя Сулеман в конце 2000-х стала настоящей героиней для жителей всего мира. Девушка выносила и родила восьмерых малышей. Две девочки и шесть мальчиков оказались здоровыми детьми, и сегодня им уже исполнилось 14 лет.

Этот случай так удивил людей еще и потому, что американка к тому времени уже шесть раз становилась матерью.

Для нее это было почти главной мечтой в жизни. И когда выяснилось, что в браке со своим мужем она не сможет обзавестись наследниками, пара прибегла к процедуре искусственного оплодотворения.

Разногласия между супругами привели к разводу, и теперь Надя в одиночку воспитывает 14 детей. Но похоже, что женщина вполне успешно с этим справляется. На недавней фотографии с празднования дня рождения восьмерых ребят можно заметить, что все они, включая маму, счастливы и вполне доброжелательны. Однако браться и сестры, несмотря на один возраст и общие гены, различаются даже по росту.