Помните женщину, которая впервые родила в 66? Посмотрите на ее дочь спустя 16 лет

Почти любая женщина по-настоящему мечтает лишь об одном — стать мамой. Однако достичь заветной цели удается далеко не всем. Или удается, но так, как пожелает далеко не каждая.

Румынке Адриане Лиеске своеобразно повезло. Она спустя долгие годы попыток наконец-то стала матерью. Правда, в 66 лет. Многие осудили своенравную женщину, которая в пожилом возрасте решилась на материнство. Однако «итог» такого решения прекрасен. Спустя 16 лет дочь Лиески выросла настоящей красавицей.

В остальном Элиза ничем не отличается от сверстников. Девочка обожает проводить время за компьютером, хочет поступить в университет, поэтому посвящает себя точным наукам, любит гулять с друзьями. Единственное ее отличие от остальных подростков — 83-летняя мать, которую по очевидным причинам все принимают за бабушку.