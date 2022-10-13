Помните женщину-качка с горой мускулов? Не поверите, как выглядит ее супруг

Спортивную карьеру Наталья Кузнецова начала в 2014 году. Еще в подростковом возрасте она стала посещать тренажерный зал и увлеклась бодибилдингом. Родители скептически смотрели на хобби дочери, но после первых побед на соревнованиях начали ее поддерживать. Вскоре Наталья также принимала участие в состязаниях по пауэрлифтингу и армлифтингу, став чемпионкой в этих видах спорта.

Наталья не скрывает, что использует и фармакологические препараты для достижения своих результатов. Она превратилась в настоящего качка с горой мускул и заслужила негласное прозвище «девушка-Халк». Жим штанги от груди Кузнецова выполняет с весом в 165 кг. При росте в 168 см обхват бицепса у нее составляет до 50 см, а талия всего на 20 см шире. С такими параметрами Наталья стала самой большой женщиной в мире.

Хейтеры в Сети упекают Кузнецову за потерю женственности, предполагая, что такая девушка несчастлива в личной жизни. Однако спортсменка вышла замуж еще в 2015 году. Ее супруг Влад не уступает жене в объемах. В прошлом он сам занимался бодибилдингом, затем стал мастером спорта по вольной борьбе, а сейчас он помогает Наталье в тренировках. Детей у пары пока нет.