Помните женщину из мема про кандибобер? Случившееся с ней шокировало россиян

Более десяти лет назад в интернете завирусилось видео, на котором женщина с красным кандибобером на голове отвечает на вопрос о редких именах, выдавая забавные фразы: «Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?», «Я прошла Афганскую войну».

Долгое время судьба героини оставалась неизвестной.

Пользователи предполагают, что женщину на видео зовут Светлана Романовна Лойка, и она была преподавательница одной из гимназий города Минска. В 2004 году звезда интернета ушла на пенсию и осталась работать в бывшей школе вахтером.

Несколько лет назад в Сети появилось видео с похожей женщиной, которая едет в автобусе и произносит несвязные фразы. Дама из ролика выглядит пугающе: у нее растрепанные волосы и безумные глаза. Пользователи в ужасе и считают, что всему виной – психическое заболевание интернет-героини.