Помните Железную Кнопку из «Чучела»? Года оказались беспощадны с маленькой актрисой

В этой женщине просто невозможно узнать главную антагонистку советского фильма.

Безусловно, героиню Кристы Орбакайте по имени Лена Бессольцева, любили миллионы жителей Советского Союза, но, вместе с тем, не меньше положительных отзывов получила и Железная Кнопка, несмотря на дрянной характер.

Девочку-задиру сыграла экс-актриса Ксения Филиппова. Да, именно экс-актриса: девушка по каким-то причинам отказалась от всех последовавших предложений, очевидно, пойдя по другому жизненному пути.

Ксения выбрала карьеру финансиста, окончила экономический факультет МГИМО.

Первое время «Железная кнопка» работала в банке, после чего вступила в фонд Ролана Быкова.

Сильно ли изменилась девушка? Пожалуй настолько, что увидев две фотографии, сложно представить, что именно этот человек исполнял знаменитую роль.