Помните Зайчиху из сериала «Дневник доктора Зайцевой»? От пышки-актрисы не осталось и следа

Яна Крайнова прославилась благодаря сериалу «Дневник доктора Зайцевой». После звездной роли ей прочили успешную карьеру в кино, но не сложилось.

В кинематографе актриса дебютировала еще в студенческие годы – правда, снималась она в эпизодических ролях.

Когда Крайнову утвердили на главную роль в «Дневниках доктора Зайцевой», артистка поправилась на 8 килограмм, которые, правда, вскоре сбросила.

После съемок в сериале Яна Крайнова засветилась в таких проектах, как «Ископаемый», «Анжелика», «Кровь с молоком», «Квест», «Улетный экипаж», «Гадалка».

Сейчас актрисе 36 лет. О ее личной жизни мало что известно: у нее был роман в рижской театральной студии, также Крайнова встречалась с молодым человеком по имени Вадим. Свободно ли сердце Яны Крайновой сейчас – это тайна для поклонников.