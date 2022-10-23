Помните зависимого от компьютера мальчика? Пухлощекий игроман полностью преобразился

Мальчик Саша Фокин прославился благодаря участию в шоу «Дорогая, мы убиваем детей». Мама Саши обратилась в программу, чтобы избавить его от зависимости от компьютерных игр.

В шоу Саша вел себя максимально агрессивно, закатывал истерики и то и дело произносил запоминающиеся фразы – так парень быстро стал интернет-мемом. Но сомнительная популярность лишь усложнила жизнь Фокина, ведь его начали травить в школе.

Сейчас Саше Фокину уже 22 года. Молодой человек вырос вполне адекватным и больше не эпатирует публику. Саша мечтает стать известным видеоблогером и ведет свой канал на YouTube, который, правда, пока не снискал большой популярности.