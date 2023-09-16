Помните забавного мужчину из мема про язя? Вот как он живет после обрушившейся славы

В 2011 году Интернет взорвало забавное видео с мужчиной, который поймал рыбу своей мечты — язя. Прошло уже много времени, но пользователи Сети до сих пор помнят радостные крики этого рыбака. Счастливца зовут Виктор Гончаренко. Знаменитую видеозапись сделал его сын, он же загрузил ролик в Интернет, даже не подозревая, что сделает отца знаменитым на всю страну.

После этого мужчину стали приглашать на популярные телешоу в качестве гостя, а затем доверили и собственную кулинарную программу под названием «Язь. Перезагрузка». После этого звезда Сети вел передачу о путешествиях.

Со временем популярность Виктора сошла на нет, и он покинул телевидение.

Сейчас Гончаренко на пенсии, подрабатывает кочегаром и ведет социальные сети. Но тень прежней славы у рыбака все еще остается: некоторые фанаты заказывают у мужчины именные поздравления.