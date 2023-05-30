Помните юнца из «Офицеров»? Его играл 40-летний актер, которого без грима не узнать

Настоящему актеру под силу перевоплотиться в любого героя. Яркий тому пример — Георгий Юматов, звезда фильма «Офицеры».

Когда артист работал над лентой, ему было 44 года. Играл же он офицера Алексея Трофимова, 20-летнего парня. Съемочной команде пришлось немало потрудиться, чтобы быстро и при этом качественно омолодить знаменитость. Такое перевоплощение было невозможным без умелого грима, который менял Юматова до неузнаваемости.

Киношники додумались до того, чтобы заклеить виски артиста тонкой тканью, а после затянуть ленты, завязав их в крепкий узел под волосами. За счет такой хитрой уловки верхняя треть лица Георгия Александровича как следует подтягивалась, и он становился похожим на молодого красавца.

А вот нижняя часть лица при внимательном рассмотрении все же давала намеки на настоящий возраст Юматова. Впрочем, зрители поверили талантливой игре артиста, который в реальной жизни из-за множества морщин выглядел не лучшим образом.