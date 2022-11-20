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Помните юмориста Кузина из «Дома-2»? Поклонники шоу ошарашены его внешним видом

20 ноября 2022 13:40
Помните юмориста Кузина из «Дома-2»? Поклонники шоу ошарашены его внешним видом

Располнел и постарел.

Зрители «Дома-2» с интересом следили за кульбитами в личной жизни Евгения Кузина – борьба за девушку, измены, беременность его возлюбленной, свадьба, развод, многочисленные романы и постоянные возвращения на проект. Но после ухода из шоу Кузин не перестал устраивать драмы. Его второй брак распался, а телезвезда то и дело таинственно пропадает из соцсетей.

После очередного возвращения поклонники были ошарашены, как изменился красавчик Кузин.

«Где волосы?», «Поправился», «Как ты постарел», «Пухлый», — писали злопыхатели. Впрочем, нашлись те, кто оценил перемены: «Отлично выглядишь! Перерыв пошел на пользу», «Женя, красавчик. Хорошо выглядишь».

Помните юмориста Кузина из «Дома-2»? Поклонники шоу ошарашены его внешним видом
Фото: соцсети, кадры из телепередачи "Дом 2" (2004-2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
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