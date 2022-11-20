Помните юмориста Кузина из «Дома-2»? Поклонники шоу ошарашены его внешним видом
Располнел и постарел.
Зрители «Дома-2» с интересом следили за кульбитами в личной жизни Евгения Кузина – борьба за девушку, измены, беременность его возлюбленной, свадьба, развод, многочисленные романы и постоянные возвращения на проект. Но после ухода из шоу Кузин не перестал устраивать драмы. Его второй брак распался, а телезвезда то и дело таинственно пропадает из соцсетей.
После очередного возвращения поклонники были ошарашены, как изменился красавчик Кузин.
«Где волосы?», «Поправился», «Как ты постарел», «Пухлый», — писали злопыхатели. Впрочем, нашлись те, кто оценил перемены: «Отлично выглядишь! Перерыв пошел на пользу», «Женя, красавчик. Хорошо выглядишь».