Помните юмориста Кузина из «Дома-2»? Поклонники шоу ошарашены его внешним видом

Зрители «Дома-2» с интересом следили за кульбитами в личной жизни Евгения Кузина – борьба за девушку, измены, беременность его возлюбленной, свадьба, развод, многочисленные романы и постоянные возвращения на проект. Но после ухода из шоу Кузин не перестал устраивать драмы. Его второй брак распался, а телезвезда то и дело таинственно пропадает из соцсетей.

После очередного возвращения поклонники были ошарашены, как изменился красавчик Кузин.