Помните Ярослава из «Пусть говорят», который в 7 лет весил 76 кг? Удивитесь, но это он сейчас (фото)

Ярослав Мохов прославился на всю страну из-за своей внешности. Уже в 7 лет мальчик весил 76 килограммов, а никто из специалистов не мог определить, в чем же дело. Отчаявшись, его мать отправилась с наследником на шоу «Пусть говорят», где поделилась историей сына на всю страну.

Участие в проекте дало положительные результаты. С Моховыми связалось руководство одной из элитных клиник Москвы и предложило пройти курс лечения абсолютно бесплатно. Там мальчика посадили на строжайшую диету, провели обследования и наконец-то поставили диагноз: правая почка нуждалась в лечении.

После выписки из больницы Ярослав, как признавалась его мать, стал другим человеком. Он больше не переживал из-за ограничений в еде и полюбил спорт. И примерно в это время с ним связался блогер Дмитрий Майер, который решил помочь мальчику похудеть, ведь тоже страдал в детстве от лишнего веса.

В итоге килограммы постепенно начали пропадать. Ярослав становился все худее и худее, приближаясь к своему идеальному телу. Сегодня он продолжает тренироваться и проходит лечение, о чем рассказывает в своих социальных сетях. По немногочисленным снимкам видно, что Мохов заметно изменился с судьбоносного выпуска шоу, но он еще не полностью привел себя в форму.