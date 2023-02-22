Помните яркую невесту из «Давай поженимся!» Картье Бугатти? То, как она выглядит сейчас, вас шокирует

Кристина Степанова прославилась на всю страну под псевдонимом Картье Бугатти на шоу «Давай поженимся!». Девушка шокировала публику своими пластическими операциями и яркой внешностью, но при этом смогла завоевать армию поклонников.

После участия в шоу девушке удалось встретить своего избранника и забеременеть. Сегодня звезда социальных сетей воспитывает наследника Аристарха, снимками и видео с которым регулярно делится в своих блогах. Фанаты были уверены, что, став матерью, Кристина откажется от своего прежнего образа жизни.

Однако перемены в жизни не заставили Картье измениться. Уже после родов она вновь увеличила губы и не собирается останавливаться на достигнутом. Звезда социальных сетей регулярно удивляет поклонников своими новыми преображениями, что вызывает у фанатов неоднозначную реакцию.