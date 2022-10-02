Помните якутку с огромными бровями? Посмотрите, что с ней стало

Несколько лет назад видеоблогер из Якутии Анжелика Протодьяконова прославилась на всю страну в социальных сетях. После того как в Интернете завирусился ее снимок с большими бровями, Анжелика решила сама увеличить на этом свою популярность. Она стала выкладывать снимки того, как делает себе брови в виде огромных квадратов.

Это привело к тому, что Энжи, как называет себя Протодьяконова, в одночасье стала звездой. Ей посвящали фото и видео, она была участником телевизионных передач с Андреем Малаховым, Гогеном Солнцевым и другими звездами эфира. Но позже блогер решила до неузнаваемости изменить собственный имидж.

Теперь Анжелика все чаще предпочитает обычный макияж. Изменилась и ее фигура: из некогда стройной девушки она превратилась в знойную красавицу с выдающимися формами. Впрочем, любую критику в свой адрес Энжи пресекает или откровенно высмеивает.