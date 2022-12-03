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Помните возлюбленную Нагиева из «Физрука»? От естественной красоты актрисы не осталось и следа

3 декабря 2022 13:00
Помните возлюбленную Нагиева из «Физрука»? От естественной красоты актрисы не осталось и следа

Ее не узнают поклонники.

Анастасия Панина, сыгравшая в сериале «Физрук», полюбилась зрителям благодаря своему обаянию, а также естественной и утонченной красоте. Актриса исполнила более шестидесяти ролей в кино и по сей день востребована режиссерами.

Но годы идут, Паниной уже 39 лет – и звезда, как и многие известные красотки, решила прибегнуть к хирургическим вмешательствам и уколам красоты. Артистка увеличила губы, изменился ее овал лица, более четкой стала линия скул.

Фанатов Анастасии Паниной разочаровали изменения в любимой актрисе.

«Как изменилась. Стала куклой как и все!», «Печально, что и Настенька на это клюнула! Эх!», «И она туда же. Такие же губы и лицо в целом! Обидно за актрису!», «Уже не так интересна!», — писали в Сети.

Помните возлюбленную Нагиева из «Физрука»? От естественной красоты актрисы не осталось и следа
Фото: кадры из сериала "Физрук" (2014-2017), Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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