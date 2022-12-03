Помните возлюбленную Нагиева из «Физрука»? От естественной красоты актрисы не осталось и следа
Ее не узнают поклонники.
Анастасия Панина, сыгравшая в сериале «Физрук», полюбилась зрителям благодаря своему обаянию, а также естественной и утонченной красоте. Актриса исполнила более шестидесяти ролей в кино и по сей день востребована режиссерами.
Но годы идут, Паниной уже 39 лет – и звезда, как и многие известные красотки, решила прибегнуть к хирургическим вмешательствам и уколам красоты. Артистка увеличила губы, изменился ее овал лица, более четкой стала линия скул.
Фанатов Анастасии Паниной разочаровали изменения в любимой актрисе.
«Как изменилась. Стала куклой как и все!», «Печально, что и Настенька на это клюнула! Эх!», «И она туда же. Такие же губы и лицо в целом! Обидно за актрису!», «Уже не так интересна!», — писали в Сети.