Помните возлюбленную Нагиева из «Физрука»? От естественной красоты актрисы не осталось и следа

Анастасия Панина, сыгравшая в сериале «Физрук», полюбилась зрителям благодаря своему обаянию, а также естественной и утонченной красоте. Актриса исполнила более шестидесяти ролей в кино и по сей день востребована режиссерами.

Но годы идут, Паниной уже 39 лет – и звезда, как и многие известные красотки, решила прибегнуть к хирургическим вмешательствам и уколам красоты. Артистка увеличила губы, изменился ее овал лица, более четкой стала линия скул.

Фанатов Анастасии Паниной разочаровали изменения в любимой актрисе.