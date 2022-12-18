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Помните возлюбленную Григоренко из «Дома-2»? Участница смогла преобразиться и изменить свою жизнь

18 декабря 2022 08:45
Помните возлюбленную Григоренко из «Дома-2»? Участница смогла преобразиться и изменить свою жизнь

Проект пошел ей только на пользу.

 

Алёна Ашмарина запомнилась зрителям «Дома-2» как очень неоднозначная девушка. Она была вспыльчивой и готовой сразу полезть в драку. Одновременно с этим чуть позже поклонники разглядели в ней женственную и заботливую девушку.

Известность ей принесли отношения с Ильёй Григоренко. Пара ссорилась и мирилась на глазах у всей страны, а позже сыграла свадьбу. Семейная жизнь никак не изменила сложные характеры партнеров, и они расстались.

Девушке во время брака приходилось много работать, чтобы обеспечить детей и мужа, который не хотел зарабатывать.

Это стало причиной, по которой Алена всерьез занялась своим бизнесом. Девушка с умом использовала свою популярность и открыла собственный салон красоты, который начали посещать многие звезды эстрады. В том числе и Ольга Бузова.

Помните возлюбленную Григоренко из «Дома-2»? Участница смогла преобразиться и изменить свою жизнь
Фото: кадры из передачи "Дом 2" (2004-2021), соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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