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Киноафиша Статьи Помните возлюбленного Жени из «Папиных дочек»? Его талант и красота никого не оставят равнодушным

Помните возлюбленного Жени из «Папиных дочек»? Его талант и красота никого не оставят равнодушным

19 ноября 2022 12:30
Помните возлюбленного Жени из «Папиных дочек»? Его талант и красота никого не оставят равнодушным

Успешный актер и секс-символ нового поколения.

Александр Горчилин прославился благодаря роли Жени Захарова в сериале «Папины дочки». Горчилин сыграл педантичного бойфренда спортсменки Жени.

Артист снимается в кино с юных лет – Горчилина можно видеть в эпизодах киножурнала «Ералаш». Актер дебютировал в сериале «Трое сверху», а позже засветился в таких проектах, как «Закон каменных джунглей», «Ученик», «Лето», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» и «Последний министр».

Александр Горчилин побывал и в режиссерском кресле: на его счету две короткометражки и полнометражный фильм «Кислота».

Сегодня Горчилину 30 лет. Он востребованный актер и признанный красавчик, который активно экспериментирует со внешностью. Известно, что Горчилин встречался с блогершей Ян Гэ и Никой Сергеевой, реквизитором в «Гоголь-центре».

Помните возлюбленного Жени из «Папиных дочек»? Его талант и красота никого не оставят равнодушным
Фото: кадр из фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?" (2020), кадры из сериала "Папины дочки" (2007-2013)
Алла Новикова
Алла Новикова
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