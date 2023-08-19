Помните воздыхателя Бузовой из «Дома-2»? Вот как в итоге живет красноволосый Абузяров

Евгений Абузяров был в числе первых участников телешоу «Дом-2». Несмотря на лишний вес, яркий и обаятельный парень моментально покорил зрителей. К сожалению, так же легко заполучить сердце Ольги Бузовой он не смог. Блондинка была одной из самых завидных невест телепроекта, но предпочла харизматичному толстячку Романа Третьякова.

Покинув проект, молодой человек долгое время пытался построить карьеру на телевидении. Но затем Абузяров пропал из поля зрения публики. Фанаты телестройки гадали, как же сложилась жизнь парня.

Оказалось, он исчез не просто так.

Евгений уже несколько лет занимает серьезную государственную должность.

В 2016 году бывший участник «Дома-2» стал директором информационного центра Росавтодора. Мужчина отвечает за взаимодействие организации со СМИ и работает с приоритетными региональными проектами. Устроил бывший кавалер Бузовой и свою личную жизнь. Он женился на любимой девушке и воспитывает двоих детей. Самые верные поклонники телепроекта до сих пор узнают Евгения на улице и всегда тепло его приветствуют.