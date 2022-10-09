Помните Володю из «Уроков французского»? Как сейчас выглядит и кем работает актер-детдомовец

11-летний Миша Егоров был обычным детдомовским мальчиком, пока однажды не встретился с режиссером Булатом Мансуровым, который искал для своего фильма детей, прошедших через тяжелые испытания. Так, Миша получил главную роль в картине «Сюда не залетали чайки». За время съемок юный актер и режиссер настолько сблизились, что Мансуров стал официальным опекуном Миши Егорова.

Звездным прорывом для Егорова стала роль в экранизации рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». Режиссер Евгений Ташков откровенно поговорил с мальчиком и понял, что он – идеальный кандидат на роль Володи.

Миша Егоров успел сняться в еще паре фильмов, а после школы ушел в армию. Но решил не продолжать актерскую карьеру и стал милиционером. Сегодня Михаил Егоров полковник МВД. Бывший актер признается, что если представится случай, он с удовольствием вновь сыграет в кино.