Помните водителя «Лексуса» из «Бумера»? Его кличка заставит покатиться со смеху

Криминальная драма «Бумер» считается одной из лучших иллюстраций 90-х. В фильме Петра Буслова сложилось все: достоверный сюжет, музыка и запоминающиеся герои.

Наверняка многие вспомнят колоритного бандита из «Лексуса», который жестко «наехал» на Димона Ошпаренного после его выкрутасов на дороге. Мало кто знает, что этот герой носил весьма забавное прозвище Ералаш, которое на первый взгляд ему не подходит. Но это легко объяснить.

Роль сурового бандита исполнил актер Владимир Сычев. Свой карьерный путь он начал как раз со съемок в «Ералаше». В «Бумере» кличка его персонажа не что иное, как отсылка к популярному киножурналу.

Сычев снялся в девяти эпизодах «Ералаша», затем юного харизматичного актера стали приглашать на главные роли. Так Владимир появился в картине «Где ваш сын?». Но зритель запомнил Сычева больше как сериального актера. Он снимался в «Дальнобойщиках» и «Физруке». Последний проект сделал его настоящей звездой телеэкрана.

Сегодня с участием Сычева каждый год выходит по несколько картин. Он по-прежнему востребован в профессии, и, конечно, это во многом заслуга «Ералаша».