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Помните вкус советского лимонада? Вот почему не все могли его себе позволить

31 марта 2023 12:20
Помните вкус советского лимонада? Вот почему не все могли его себе позволить

Несмотря на дешевизну, сладкая газировка была не такой уж доступной.

Стаканчик советского лимонада из специального автомата — то, что и сегодня у многих вызывает если не слюну, то приятную ностальгию. Между тем доставался сладкий напиток далеко не всем.

«Буратино», «Тархун», «Дюшес» и «Крем-сода» — знаменитые лимонады в торговых автоматах на розлив появились в СССР в 1957 году. Тогда в Москве установили первый аппарат, где за три копейки можно было купить газированную воду с сиропом на выбор.

В автомате можно было попробовать яблочную, грушевую газировку или крем-соду. «Байкал» и «Тархун» можно было купить исключительно в бутылках. Бутылка «Байкала» стоила 25 копеек, что по тем временам было дорого. Производство лимонада в стеклотаре наладили только в 1960-е и 1970-е. Поэтому позволить сладкий напиток на свой вкус мог далеко не каждый гражданин: не хватало ассортимента. Нелегко достать было и «Колокольчик». Он долгое время считался элитным, и только в 1980-е стал, как и «Тархун», массово появляться на прилавках.

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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