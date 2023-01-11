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Помните Виолу Тараканову? Вы едва ли узнаете ее спустя 19 лет (фото)

11 января 2023 14:45
Помните Виолу Тараканову? Вы едва ли узнаете ее спустя 19 лет (фото)

Стандарты красоты не волнуют эту актрису.
 

Ирина Рахманова давно покорила сердца зрителей своим талантом и колоритной внешностью. Особенно успешной была ее роль в сериале «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», в котором девушка сыграла главную героиню.

Кроме превосходных актерских данных она цепляет людей своим уникальным стилем, из-за которого ее уже наградили титулом «королевы антигламура». Артитска и правда не славится утонченными и женственными образами. Однако ей удалось еще сильнее поразить своих поклонников.

19 лет с премьеры популярного сериала явно не прошли даром. Из стройной девушки с точеной фигурой она превратилась в толстощекую женщину с лишними килограммами. Сегодня Рахманова утратила былой шарм, а острые скулы исчезли с ее лица. Такая внешность и любовь актрисы к мешковатым вещам сделали ее неузнаваемой, но кажется, что для нее это совсем не проблема, ведь внешний вид никак не смущает артистку.

Помните Виолу Тараканову? Вы едва ли узнаете ее спустя 19 лет (фото)
Фото: Кадр из сериала «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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