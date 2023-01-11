Помните Виолу Тараканову? Вы едва ли узнаете ее спустя 19 лет (фото)

Ирина Рахманова давно покорила сердца зрителей своим талантом и колоритной внешностью. Особенно успешной была ее роль в сериале «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», в котором девушка сыграла главную героиню.

Кроме превосходных актерских данных она цепляет людей своим уникальным стилем, из-за которого ее уже наградили титулом «королевы антигламура». Артитска и правда не славится утонченными и женственными образами. Однако ей удалось еще сильнее поразить своих поклонников.

19 лет с премьеры популярного сериала явно не прошли даром. Из стройной девушки с точеной фигурой она превратилась в толстощекую женщину с лишними килограммами. Сегодня Рахманова утратила былой шарм, а острые скулы исчезли с ее лица. Такая внешность и любовь актрисы к мешковатым вещам сделали ее неузнаваемой, но кажется, что для нее это совсем не проблема, ведь внешний вид никак не смущает артистку.