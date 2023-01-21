Помните вихрастого красавчика из рекламы «Нескафе»? Гляньте, что с ним стало

Российская реклама 1990-х и 2000-х годов уже давно стала объектом культа. Наверняка многие вспомнят ролик «Нескафе» с участием статного симпатичного юноши, который черпал вдохновение за чашечкой кофе. Что стало с ним сейчас?

В этой рекламе снялся актер Илья Бледный. Образ романтичного юноши с копной черных волос и изящными чертами лица покорил миллионы зрительниц по всей стране. Ролик «Нескафе» стал удачным карьерным стартом для Ильи, который впоследствии прославился в кино.

Илья родился в творческой семье. Его младший брат Филипп Бледный тоже стал актером — больше всего он известен по роли Веника в сериале «Папины дочки». Илья тоже появлялся в одном суперпопулярном ситкоме. В телехите «Моя прекрасная няня» он сыграл жениха главной героини в одной из серий.

Актер снимался в таких картинах, как «Черная комната», «Попса» и «Адъютанты любви». Однако больше Илья известен как актер дубляжа. Его голосом говорят персонажи Орладно Блума и Колина Фаррела. Сегодня Бледный уже не тот прекрасный и утонченный юноша из рекламы кофе. Его лицо стало проще и утратило былую изысканность, и лишь копна черных волос роднит актера с прежней версией себя.