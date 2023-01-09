Помните Вицина в «Бриллиантовой руке»? А он там был и вот в какой роли

Георгий Вицин снялся во множестве фильмов Леонида Гайдая и стал одним из его любимых актеров. Не одно поколение зрителей помнит его роли в «Кавказской пленнице» или в «Операции „Ы“», однако мало кто знает, что артист появился и в «Бриллиантовой руке».

Как оказалось, Вицин подарил голос алкоголику, который пел песенку «Вертится быстрей Земля» и был арестован милицией. Артист специально приехал на студию, чтобы записать для картины несколько реплик, однако после старался никогда не рассказывать об этой своей роли.

Самого алкоголика при этом сыграл Леонид Гайдай. Постановщик не стремился сниматься в своих же картинах, но в редких случаях делал исключения. Поклонники даже не всегда догадывались, что видели режиссера в кадре, так как в «Бриллиантовой руке», например, не видно его лица, а в кадре появляются лишь ноги и спина.