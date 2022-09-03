Помните веселого мальчишку из фильма «Дружок»? Не поверите, кем он стал

Советский фильм «Дружок», снятый по мотивам рассказов Николая Носова, до сих пор вспоминают преданные фанаты. Настолько интересными оказались приключения детей, оставшихся на даче наедине с собакой, что фильм не устаревает спустя полвека после премьеры. Но один из актеров Виктор Коваль, исполнивший роль рыжеволосого мальчика, впоследствии мог пожалеть о своем участии, ведь оно стоило ему больших испытаний.

Впервые этот озорной ребенок появился в фильме 1955 года «Дело Румянцева». Для юного артиста съемки были большой радостью, потому что он всегда хотел работать перед камерой. Всего через три года после дебюта ему поступило предложение сниматься снова, но уже в главной роли. После этого карьера Коваля пошла в гору, и через несколько лет у него уже сложилось серьезное портфолио из восьми весомых ролей в кино.

Но, когда ребенку исполнилось 14 лет, ему пришлось навсегда забыть о кинематографе. Успех разбился о невиданные трудности, ведь родители заметили, что мальчик просто перестал меняться и расти. Конечно, в период подростковых метаморфоз такую остановку было несложно заметить, так как сверстники Виктора быстро взрослели. Тогда звездного ребенка начали водить по врачам, которые выяснили, что причина заторможенности кроется в подсознании ребенка. Мальчик настолько сильно боялся, что повзрослевшим его перестанут показывать на экранах, поэтому и перестал меняться физически. Врачи настояли, чтобы родители немедленно запретили ему появляться в кадре.

«Родственники запретили ему сниматься в кино, чтобы он рос, был здоровым, нормальным человеком. И меня даже попросили не звонить ему», ― цитирует портал «Культурология » партнера Виктора по площадке Геннадия Юхтина.

Время отказа от старой мечты и поиск новой стоили актеру больших усилий. Впрочем, со временем безопасные увлечения все-таки были найдены, и Виктор снова начал расти, занимаясь искусством и литературой. После окончания художественного училища он стал известным иллюстратором и поэтом, удостоенным многих престижных премий.