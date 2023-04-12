Помните Веру из «Универа»? Вы будете шокированы, увидев ее сейчас

Еще несколько лет назад Анна Яновская считалась одной из самых известных российских актрис. Она снималась в сериалах «Иное», «Сделано в СССР», а особенно зрители ее запомнили по ситкому «Универ». Фанаты были уверены в успешном будущем артистки, но несколько лет назад та неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, Яновская решила переквалифицироваться и снимать фильмы самостоятельно. Она получила диплом Высших курсов сценаристов и режиссеров, которые основал еще в середине прошлого века Иван Пырьев, и теперь работает только по ту сторону камеры.

В качестве режиссера Яновская выпустила уже несколько картин, которые были тепло приняты публикой. В ее фильмографии значатся сериал «Руммейт», документальная картина «10 сантиметров жизни» и участие в кинопроекте Disney «Счастье — это...».

Изменилась при этом не только карьера, но и внешность Яновской. Теперь, как с удивлением отмечают поклонники, знаменитость страдает от лишнего веса и выглядит значительно старше своих лет.