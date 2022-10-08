Помните Веронику Зайцеву, над которой издевались в Рунете? Она заткнула рты ненавистникам

10 лет назад 16-летняя Вероника Зайцева стала звездой Интернета, но школьница получила не самую приятную славу. Веронику называли некрасивой и откровенно смеялись над ее нестандартной внешностью. Злые языки говорили, что девушка похожа на юмориста Алексея Буховцова из театра Петросяна, а некоторые и вовсе заявляли, что Вероника – вылитая Квазимодо.

Из-за хейта девушка перестала вести страницу в соцсетях, из-за чего многие подумали, что Вероника свела счеты с жизнью. Постепенно мемы с Вероникой Зайцевой сошли на нет – и о девушке забыли.

Оказалось, что за это время в жизни Вероники Зайцевой произошли большие перемены. Девушка вышла замуж и заметно похорошела – на зависть хейтерам, которые прочили интернет-звезде одинокую старость в окружении кошек.