Помните Венцеслава из «Дома-2»? Вот как сегодня выглядит и живет мужчина

Венцеслав Венгржановский был одним из наиболее ярких участников проекта «Дом-2». Венцеслав прославился благодаря своим эпатажным выходкам и стал героем мемов.

Настоящее имя телефрика – Ярослав Шурупов. Мужчина родился в 1981 году в Краснодаре, а в 2009-м попал на «Дом-2» под именем Венцеслава и представился «белым магом». В 2012 году после череды неудачных романов Венцеслав покинул телестройку.

Свою любовь Венцеслав Венгржановский нашел уже после проекта в лице Дарьи Некрасовой. В 2020 году пара поженилось, но без скандалов не обошлось. На торжество заявилась некая девушка, объявившая, что беременна от жениха. В расстроенных чувствах Дарья сбежала с собственной свадьбы, однако вскоре супруги помирились.

Сегодня Венцеслав ведет странички в соцсетях, где делится с поклонниками новостями и свежими снимками. Чем герой мемов зарабатывает на жизнь – неизвестно.