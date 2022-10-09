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Помните Венцеслава из «Дома-2»? Вот как сегодня выглядит и живет мужчина

9 октября 2022 14:45
Помните Венцеслава из «Дома-2»? Вот как сегодня выглядит и живет мужчина

Так и остался фриком.

Венцеслав Венгржановский был одним из наиболее ярких участников проекта «Дом-2». Венцеслав прославился благодаря своим эпатажным выходкам и стал героем мемов.

Настоящее имя телефрика – Ярослав Шурупов. Мужчина родился в 1981 году в Краснодаре, а в 2009-м попал на «Дом-2» под именем Венцеслава и представился «белым магом». В 2012 году после череды неудачных романов Венцеслав покинул телестройку.

Свою любовь Венцеслав Венгржановский нашел уже после проекта в лице Дарьи Некрасовой. В 2020 году пара поженилось, но без скандалов не обошлось. На торжество заявилась некая девушка, объявившая, что беременна от жениха. В расстроенных чувствах Дарья сбежала с собственной свадьбы, однако вскоре супруги помирились.

Сегодня Венцеслав ведет странички в соцсетях, где делится с поклонниками новостями и свежими снимками. Чем герой мемов зарабатывает на жизнь – неизвестно.

Помните Венцеслава из «Дома-2»? Вот как сегодня выглядит и живет мужчина
Фото: Кадр из программы "Дом-2", соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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